Sidney, aereo scrive un messaggio nel cielo: "Lavate le mani" - Video

In vari modi, autorità, celebrità e gente comune lancia dei messaggi per sostenere le campagne anti-contagio. Questo aereo ha tracciato una singolare scritta nei cieli di Sidney.

Lo dicono in tutti i modi di lavarsi le mani. Ma mai nessuno ha pensato di scriverlo in cielo. Almeno sin'ora.

Un intraprendente pilota di aereo ha voluto lanciare una "pubblicità progresso" per spingere le persone a rispettare le misure anti-contagio e prevenire la diffusione del virus. E la prima regola per non ammalarsi e far ammalare il prossimo è quella di tenere le mani ben pulite e igienizzate. E se le scorte di alcol gel sono finite, c'è sempre l'acqua e sapone. Lo raccomanda l'Oms.

Questo pilota australiano lo ha scritto fra le nuvole.

​Sono 126 i casi confermati di Covid-19 con 3 decessi registrati sino a giovedì 12 marzo.