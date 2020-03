Tutte le regioni della Federazione russa approvano DL sulle modifiche costituzionali

"Il Consiglio della Federazione ha ricevuto i risultati del voto in tutti e 85 i parlamenti regionali. Sono tutti positivi. Il Consiglio della Federazione esaminerà la questione in Aula domani", ha dichiarato a Sputnik Andrey Klishas, ​​presidente del comitato superiore della Camera per il diritto costituzionale.

Se la decisione delle regioni verrà approvata sabato, il documento verrà firmato dal presidente, dopodiché verrà pubblicato.

Gli emendamenti alla Costituzione sono dedicati ai nuovi requisiti proposti al capo di stato, ai membri del governo e ai funzionari governativi a vari livelli, consolidano le garanzie sociali, cambiano i termini di riferimento del parlamento, vietano l’esproprio dei territori federali, stabiliscono lo status della lingua russa. Inoltre, gli emendamenti consentono al presidente in carica di ricandidarsi nuovamente nel 2024.

L'iter legislativo

La legge, già approvata dal Consiglio della Federazione e dopo aver ricevuto l’approvazione da almeno due terzi delle assemblee legislative regionali, ora dovrà quindi essere sottoposta all'analisi della Corte Costituzionale che, in sette giorni, ne verificherà la costituzionalità.

Qualora la legge dovesse essere giudicata incostituzionale, l'iter si fermerà. In caso contrario, il presidente sarà chiamato a indire delle votazioni generali, oggetto delle quali saranno per l'appunto le modifiche alla Carta costituzionale.

A tali consultazioni, che si terranno non prima di trenta giorni dall'emanazione di un decreto ad hoc firmato dal capo di stato, potranno prendere parte tutti i cittadini russi che abbiano compiuto 18 anni fatta eccezione per i detenuti e per i soggetti dichiarati incapaci d'intendere e di volere.

L'organizzazione sarà affidata al Comitato elettorale centrale della Federazione Russa il quale, entro un massimo di otto giorni dal voto né pubblicherà i risultati. Da quel momento, in caso di maggioranza di voti favorevoli, le modifiche entreranno in vigore.