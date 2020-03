Discorso di Macron ai francesi: "Da lunedì tutte le scuole saranno chiuse"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato durante una conferenza stampa al popolo francese la chiusura delle scuole, di ogni grado dall'asilo alle università, a partire da lunedì 16 marzo. Rimangono comunque in programma le elezioni municipali in programma domenica 15 marzo.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato al popolo francese esponendo la situazione sul Coronavirus e presentando alcune misure che verranno attuate in Francia a partire dai prossimi giorni.

"Siamo all'inizio dell'epidemia. Il virus continua a propagarsi. Lo sapevamo e lo temevamo. Si tratta dell’emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni in Francia [...] Priorità assoluta per la nostra nazione sarà la nostra salute. [...] Chiedo a tutte le persone di più di 70 anni, che soffrono di malattie croniche o chi è portatore di handicap di stare il più possibile a casa. Potranno uscire, ma dovranno limitare al massimo i contatti", ha detto Macron durante la conferenza stampa.

Ha poi annunciato in quest'occasione la chiusura di scuole, asili nido e università in tutto il paese a partire da lunedì 16 marzo, ma ha confermato le elezioni comunali in programma il 15 e il 22 marzo.

Sul fronte economico, Macron ha precisato: "L’Europa reagirà in modo organizzato e massiccio per proteggere la sua economia. Noi europei non lasceremo propagarsi una crisi economica e finanziaria. Reagiremo forte e reagiremo velocemente”. Macron ha inoltre insistito sulla necessità di una "Francia sovrana" e di un'"Europa sovrana", che "tengano fermamente il loro destino in mano. Bisogna evitare il ripiegamento nazionalista, questo virus non ha passaporto" concludendo la conferenza stampa.