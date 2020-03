Coronavirus, auto-isolamento per Trudeau e la first lady

Il primo ministro canadese si è ritirato in auto-isolamento, dopo che la moglie Sophie Grégoire ha manifestato una lieve forma influenzale e qualche grado di febbre. La Grégoire è di recente tornata dalla Gran Bretagna, che negli ultimi giorni ha avuto un picco di contagi.

La first lady si è immediatamente rivolta ai servizi medici e si è sottoposta al test per scartare l'ipotesi di contagio. E' rimasta in isolamento presso la sua residenza in attesa dell'esito degli esami. Nel frattempo i sintomi si sarebbero ridotti, informa un comunicato dell'ufficio del primo ministro.

La stampa nazionale ha riferito che i sintomi sono lievi e simili a quelli dell'influenza stagionale. Trudeau invece è totalmente asintomatico. Per questa ragione le autorità sanitarie non hanno vietato al premier canadese di svolgere le proprie attività quotidiane, ma Trudeau ha optato per mantenere un regime di isolamento e di lavorare a distanza, durante l'attesa dell'esito del test della moglie. Gli incontri e gli impegni che non potranno essere svolti per telefono, saranno posticipati.

Attualmente in Canada ci sono 103 casi confermati e un decesso per Covid-19.