Brasile, positivo il segretario di Bolsonaro

Il segretario dell'ufficio Comunicazioni della Presidenza (Secom), Fábio Wajngarten, è positivo al test per il nuovo coronavirus. Si attende il risultato del test di conferma. Ha fatto parte della delegazione presidenziale che sabato 7 marzo ha incontrato il presidente Donald Trump nella sua residenza di Miami.

Anche il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato sottoposto al test e si trova sotto osservazione medica.

Visualizza questo post su Instagram “Make Brazil Great Again” @realdonaldtrump @mikepence @alvarogarnero 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Un post condiviso da Fabio Wajngarten (@fabiowajngarten) in data: 7 Mar 2020 alle ore 4:47 PST

La delegazione presidenziale è stata ricevuta da Donald Trump sabato pomeriggio, mentre domenica 8 marzo ha visitato il quartier generale del comando meridionale delle forze armate degli Stati Uniti (SouthCom), dove ha incontrato il comandante del Us Southern Command, l'ammiraglio Craig Faller.

Alla notizia dell'esito del test, l'ambasciata degli Usa è entrata in contatto con il governo brasiliano per avere maggiori notizie sullo stato di salute di Wajngarten.

Hanno preso parte alla delegazione inviata negli Usa: il ministro degli Esteri, Ernesto Araújo, Augusto Heleno del Gabinetto di Sicurezza Istituzionale, Fernando Azevedo e Silva della Difesa e Bento Albuquerque (Miniere ed Energia). Assieme a loro ha viaggiato anche una delegazione di parlamentari e funzionari.

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa nazionale , tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì 11, il gruppo ha iniziato a ricevere le telefonate dall'ufficio della presidenza per avvisare di comunicare immediatamente gli eventuali sintomi e di dirigersi in uno degli ospedali militare di Brasilia per fare gli esami.

Secondo quanto diramato dal Ministero della Salute, il numero di casi confermati di coronavirus in Brasile è di 60, mentre il numero dei sospetti è di 930.