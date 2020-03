Coronavirus, Ministra Pari Opportunità spagnola positiva: ha partecipato al corteo dell'8 marzo

La ministra Irene Montero è positiva al virus. Preoccupazione per la sua partecipazione al corteo dell'8 marzo. Pablo Iglesias, esponente di Podemos e suo compagno, in quarantena. Anche reali si sottopongono al test.

Il governo spagnolo ha ufficialmente informato sulla positività al virus Sar-Cov-2 della ministra delle Pari Opportunità (Libertad) Irene Montero, del movimento di sinistra Podemos. Secondo quanto ha riferito l'equipe medica che ha eseguito gli esami, l'esito positivo al test comproverebbe un contagio di almeno 5 giorni. Suscita dunque molta preoccupazione la sua partecipazione al corteo dell'8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, così come il suo incontro con i Re di Spagna.

Il corteo 8M

Lo scorso venerdì la Montero ha incontrato la regina Letizia nell'ambito di una riunione di una associazione per il recupero e reinserimento delle prostitute tenuto in una università di Madrid. In seguito alla comunicazione del governo i reali si sono sottoposto al test per il coronavirus "come misura di prevenzione indicata dalle autorità sanitarie". Lo ha reso noto la Casa Reale. L'esito degli esami verrà reso pubblico.

Le maggiori preoccupazioni restano per il corteo dell'8 marzo, tenuto nonostante la grave situazione epidemica in cui versa l'Europa, con l'Italia epicentro dei contagi, e un numero crescente di casi in Spagna, Francia e Germania. La ministra potrebbe essersi contagiata durante il corteo - e con lei gli altri partecipanti - o potrebbe aver preso parte alla manifestazione già positiva, divenendo così un vettore dell'infezione.

Il suo compagno, Pablo Iglesias, leader di Podemos e vicepresidente del governo, è stato messo in quarantena.

L'esecutivo ha informato che sta seguendo i protocolli stabiliti ed effettuando dalla mattina di oggi le prove diagnostiche per tutti i membri del governo. L'esito è atteso per questa sera.