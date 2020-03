I prodotti alimentari che migliorano il sistema immunitario e proteggono dal coronavirus - forse

Un giornale spagnolo ha elencato 25 alimenti che aiutano a migliorare il sistema immunitario e fortificano l’organismo. Non delle vere e proprie medicine, ma sicuramente un metodo naturale per presentarsi più forti nei confronti della sfida del coronavirus.

In attesa di un rimedio farmacologico efficace o di un vaccino, non resta altro che pensare a contenere la diffusione del COVID-19 attraverso il rispetto delle norme igieniche, e pensare alla prevenzione. Aumentare le difese immunitarie il più possibile per fortificare l’organismo può essere una buona strategia, sostengono gli scienziati.

Il quotidiano spagnolo ‘La Vanguardia’ ha voluto allora provare ad elencare tutti i prodotti alimentari consigliabili a questo scopo.

​Al primo posto troviamo l’aglio, agente da sempre considerato antibatterico, antivirale e antimiocotico naturale per eccellenza. Non solo una credenza popolare ma un dato scientifico – contiene infatti alte concentrazioni di composti solforati come l’allicina. Oltre a questo è noto che l’aglio abbassi la pressione sanguigna e rallenti l’indurimento delle arterie. Un uso bilanciato di questa bulbosa quindi, non da solo sconfiggerà ogni virus, ma certo comunque male non farà.

Seguono le mandorle, dotate di alte dosi di vitamina E che è molto importante per il sistema immunitario (si trova anche nelle altre noci e negli oli vegetali) e i mirtilli, che contengono atocianina, che ha proprietà antiossidanti e protettive utili sopratutto per la difesa delle vie respiratorie.

Il Brodo di pollo o tacchino anche sarebbe un buon alimento ma più in fase di lotta al virus che in fase preventiva. La vitamina B6 contenuta nel brodo di queste carni bollite favorisce infatti la produzione di globuli rossi sani e limita il muco causato dai globuli bianchi durante la lotta al virus.

A seguire il giornale comprende anche funghi, cioccolato fondente, agrumi, melograno, kiwi, papaia, spinaci, germogli di grano, crostacei e ostriche.

Tra le spezie, lo zenzero e la curcuma sono più utili per rafforzare l'immunità; tra le bevande, il tè verde e il latte di kefir.

Naturalmente ogni alimento deve trovare il suo giusto equilibrio in una corretta dieta. Prendere nella dovuta considerazione questi prodotti per fortificarsi al meglio può essere una buona strategia, abusarne assumendone dosi spropositate è invece chiaramente sconsigliato. Qualsiasi medico vi consiglierà sempre una dieta bilanciata per la vostra salute, indipendentemente dall’emergenza del coronavirus.