Coronavirus, tre italiani positivi a Cuba

Tre turisti italiani in visita a Cuba sono stati ricoverati nell'ospedale della capitale, L'Avana, e sono risultati positivi al test per il coronavirus cinese.

Le loro condizioni di salute sarebbero buone e i tre sarebbero assistiti nell'Istituto di medicina tropicale "Pedro Kouri".

Secondo quanto si apprende dalla TV di stato cubana, i tre connazionali erano arrivati nel Paese centroamericano lo scorso 9 marzo insieme ad un quarto italiano e alloggiavano in un ostello nella città di Trinidad.

Non è il primo caso in cui dei turisti italiani risultano essere contagiati nel corso di una vacanza all'estero. Nelle scorse settimane un 60enne lombardo era stato trovato positivo al Covid-19 mentre si trovava in vacanza a Tenerife costringendo le autorità locali a mettere in quarantena tutta la struttura in cui aveva alloggiato, così come altri mille turisti presenti nella stessa.

Più di recente, in India altri 16 connazionali erano risultati positivi al tampone, con le autorità di Nuova Delhi che hanno deciso per un periodo di quarantena in una struttura sanitaria militare nei pressi della capitale.