Coronavirus, positivi Tom Hanks e la moglie Rita Wilson

I due hanno effettuato il test mentre si trovavano in Australia per lavorare alla produzione del film di Baz Luhrmann dedicato a Elvis Presley, mentre Rita Wilson aveva tenuto dei concerti all'Opera House di Sidney e a Brisbane

Le prime due celebrità del mondo del cinema ad essere state colpite dal Covid-19, tramite i social, hanno fatto sapere di essere in condizioni abbastanza buone e di trovarsi ora in isolamento.

"Salve gente. Rita e io siamo qui in Australia. Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche una lieve febbre. Per non rischiare, come oggi risulta essere necessario in tutto il mondo, ci siamo sottoposti al test e siamo stati trovati positivi. Bene, ora. Che cosa fare? Le autorità mediche hanno dei protocolli che devono essere seguiti. Saremo testati, osservati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica", ha scritto Hanks sulla propria pagina Instagram.

A questo punto, è molto probabile che la produzione del film di Luhrmann venga sospesa per almeno due settimane.

La coppia, conosciuta per essere una delle più solite e affiatate in tutta Hollywood, già in passato aveva vissuto momenti difficili legati a problemi di salute.

Nel 2013, Tom Hanks aveva rivelato di essere affetto da diabete mellito del secondo tipo, mentre a sua moglie Rita Wilson nel 2015 era stato diagnosticato un cancro al seno.