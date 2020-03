Coronavirus, Trump sospende il traffico aereo dall'Ue per un mese

L'emergenza coronavirus si fa sentire anche negli Stati Uniti. E' notizia delle ultime ore che il presidente Donald Trump ha deciso di sospendere, con una misura definita da lui stesso "dura ma necessaria", tutti i voli dall'Unione Europea per un periodo di 30 giorni.

La sospensione temporanea del traffico aereo, ha spiegato Trump, va ad iscriversi all'interno di un più ampio contesto di iniziative atte a contrastare l'epidemia di Covid-19.

Tra i Paesi del Vecchio Continente, ci ha tenuto a precisare il numero uno della Casa Bianca, sarà però esclusa la Gran Bretagna, così come saranno esentati i cargo commerciali.

"Abbiamo fatto una mossa salvavita con la Cina, ora dobbiamo intraprendere la stessa azione con l'Europa", ha detto Trump giustificando la propria decisione.

Nel suo discorso, il tycoon non ha risparmiato forti critiche all'UE, rea di non aver agito in maniera tempestiva per arginare il "virus straniero", e i viaggiatori europei, che invece avrebbero "seminato" la nuova patologia in giro per gli States.

Le altre misure

Tra le altre misure annunciate per far fronte all'emergenza coronavirus e alle conseguenze economiche causate dalla pandemia, Trump ha promesso che sarà realizzata un'azione di emergenza, così da poter garantire il necessario sostegno finanziario a lavoratori ammalati o in quarantena, piccole e medie imprese.

Il piano prevede l'introduzione di prestiti agevolati, oltre che il rinvio di tre mesi senza interessi sul pagamento delle imposte per alcune aziende particolarmente interessate dalla crisi, iniziativa questa che però dovrà prima essere vagliata dal Tesoro. Possibile, inoltre una riduzione della tassazione sui salari.

NBA sospesa e scuole chiuse a Seattle

Fermata, con una sospensione a tempo indeterminato, la stagione della NBA dopo che il cestista degli Utah Jazz, Rudy Gobert, è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Ieri, inoltre, Seattle è stata la prima città americana a dichiarare la chiusura temporanea delle scuole pubbliche a causa della pandemia di coronavirus; tale misura, spiegano le autorità della città dello stato di Washington, durerà per almeno due settimane.

Il coronavirus negli USA

Stando agli ultimi dati, forniti dalla Johns Hopkins University, sarebbero 1025 i casi confermati di coronavirus in tutti gli Stati Uniti d'America.

In totale, il numero dei decessi sarebbe pari a 31. Tra gli stati più colpiti quello di Washington, la California, lo stato di New York e il Massachussets.