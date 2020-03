Coronavirus, lo scrittore cileno Luis Sepúlveda in coma e con la respirazione assistita

Lo scrittore era stato contagiato durante la partecipazione ad un festival letterario in Portogallo. Era stato ricoverato all'ospedale di Oviedo, in Spagna.

Peggiorano le condizioni di Luis Sepúlveda. Lo scrittore cileno si trova in stato di coma con la respirazione assistita, nell'Ospedale Universitario Centrale delle Asturie (HUCA) ad Oviedo.

Il creatore di "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" e del "Il vecchio che leggeva storie d'amore", ha contratto il virus durante la sua partecipazione ad un festival della letteratura portoghese, Correntes d'Escritas, tenuto per dal 18 febbraio per cinque giorni a Povoa de Varzim, nei pressi della città di Porto.

Al rientro a Gijón, nelle Asturie, dove risiede da anni, lo scrittore di 70 anni ha iniziato a manifestare i sintomi della sindrome respiratoria da nuovo coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale il 27 febbraio. Assieme a lui la moglie, la poetessa Carmen Yáñez, di 66 anni, trovata positiva, ma non in condizioni gravi.

Il suo è stato il primo caso diagnosticato in Asturia.