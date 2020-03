Coronavirus, Merkel: il 60-70% dei tedeschi verrà contagiato

Lo ha affermato la cancelliera tedesca durante una riunione della CDU. Attualmente in Germania ci sono oltre 1.500 casi di contagio.

Finché non ci saranno cure e vaccino il rischio è che "dal 60 al 70 per cento delle persone in Germania saranno infettate dal coronavirus". Queste sono le previsioni nere di Angela Merkel, riferite all'interno di una riunione della CDU, secondo quanto riporta l'agenzia Bild.

"Non conosciamo sufficientemente questo virus e non esiste terapia né vaccino. Ecco perché gli standard delle nostre azioni si basano su ciò che ci dicono gli esperti", ha specificato la Merkel.

Per la Germania sarà una sfida inedita che "metterà alla prova la nostra solidarietà, la nostra ragione, il nostro cuore", ha detto la cancelliera. "Dipende tutto da noi", ha aggiunto.

La situazione in Germania

Allo stato attuale, secondo quanto riferito dai bollettini ufficiali, sono oltre 1.500 i casi accertati in Germania. I land più colpiti sono Nord Reno Westfalia, Baviera, Baden-Wuerttemberg, Hesse, Bassa Sassonia e Berlino, con un aumento di 200 casi registrati dallo scorso lunedì. Sono 35 mila i tamponi sinora effettuati.

Il parlamento tedesco è pronto ad approvare lo stanziamento di un miliardo di euro per la lotta al covid-19.