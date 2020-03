Google rimuove app ufficiale dell'Iran sul Coronavirus da Play Store

Ieri Google ha deciso di rimuovere l'App Covid-19 ufficiale del governo iraniano dal suo Play Store. I motivi della rimozione non sono chiari, secondo quanto riferisce il portale Gizmodo, ma le ipotesi riguardano i secondi fini dell'app, utilizzata dal governo per poter localizzare i cittadini.

La compagnia Google ha deciso ieri di eliminare dal suo Play Store l'app Covid-19 ufficiale del governo iraniano, come riferisce il portale Gizmodo. L'applicazione stessa è stata creata come strumento per aiutare a monitorare le persone infette dal nuovo coronavirus, ma sembrerebbe che molti temessero ragioni più nefaste dietro l'identità e le funzioni dell'app, evidenziando la sfiducia degli iraniani nei confronti del loro governo in un momento cruciale.

La storia è stata inizialmente riportata da ZDNet, che aveva il ricercatore di malware Lukas Stefanko impegnato ad analizzare l'applicazione. Secondo quanto riferito, Stefanko non ha trovato nulla di particolarmente pescoso nell'APK dell'app. Gizmodo ha contattato Google per chiedere un motivo ufficiale per cui l'app è stata ritirata ma non ha ricevuto una risposta immediata. Escludendo qualsiasi malware, è probabile che l'app, soprannominata AC19, sia stata rimossa a causa di ipotesi sul fatto che fosse in grado di rilevare se una persona era stata infettata dal Covid-19, anche se l'ipotesi stessa risulta alquanto improbabile, vista la natura dell'app.

Questo si ricollega ad altri casi di aziende tecnologiche che controllano le loro piattaforme contro le persone che cercano di spacciare disinformazione o trarre profitto da coronavirus. Apple ha recentemente deciso di reprimere le app coronavirus, rimuovendo sistematicamente qualsiasi app che non sia stata presentata da un "istituzione ufficiale". Allo stesso modo, YouTube ha demonetizzato contenuti sul coronavirus, Facebook ha vietato gli annunci per le mascherine e Amazon ha vietato oltre 1 milione di prodotti per aumento dei prezzi e false affermazioni sul coronavirus.

Parte del sospetto che circonda AC19 deriva dalla sfiducia dei cittadini iraniani nei confronti del loro governo. In particolare, l'app Covid-19 ha richiesto dati di localizzazione in tempo reale inviati a un server remoto. Dopo che il coronavirus ha cominciato a diffondersi in Iran, ai cittadini sono stati inviati SMS di massa esortandoli a scaricare l'applicazione. MJ Azari Jahromi, ministro iraniano delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, ha nel frattempo twittato, peggiorando la situazione di sfiducia, che il governo aveva raccolto i dati di localizzazione di 4 milioni di persone che hanno scaricato l'app AC19.

از داده‌کاوی اطلاعات ۳ میلیون نفر از مشارکت‌کنندگان در اپلیکیشن ac19، این نقشه‌ی میزان خطر احتمال ابتلا به ⁧#کرونا⁩ در مناطق تهران به دست آمد.

رسانه باشید تا دیگران نیز از مخاطرات اطراف خود آگاه شوند. لطفا در خانه بمانید!

⁧#همه‌با‌هم⁩ برای ایران🇮🇷 pic.twitter.com/5slrA8iDhW — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) March 9, 2020

​Anche se non si può dire definitivamente che l'app AC19 sia destinata allo spionaggio, ZDNet ha citato dissidenti senza nome che temono i successivi aggiornamenti che potrebbero portare il governo iraniano a utilizzare questi dati di localizzazione per altri scopi. Anche se Google ha ritirato l'app per affermazioni fuorvianti, la mossa non elimina esattamente i timori che l'app AC19 potrebbe non essere innocua come sembra. Questi timori sottolineano la sfiducia del pubblico durante una crisi sanitaria nazionale.