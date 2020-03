Esperto russo: “Guardate che anche lavare le mani troppo spesso non è una buona idea”

Lavarsi le mani non dà garanzie assolute ma sicuramente diminuisce le probabilità di contagio e trasmissione del coronavirus. L’allergologo, immunologo e opinionista medico televisivo Alexei Bessmertny in un’intervista a Radio Sputnik mette però in guardia: “attenti a non esagerare – potreste ottenere l’effetto contrario”.