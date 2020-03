Primo ministro bulgaro: “Il mondo non saprà mai chi è il bastardo che ha creato il coronavirus”

L'Unione europea non era pronta per l'epidemia di coronavirus, ha dichiarato il primo ministro bulgaro Boyko Borisov nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza del Paese balcanico poco fa.

“Non un solo membro (della UE) dispone della fornitura necessaria di maschere, indumenti protettivi, aspiratori, respiratori, copriscarpe e guanti. Nessuno, perché nessuno avrebbe potuto prevedere tutto questo. <...> Fortunatamente in Bulgaria esiste un'industria del genere: ogni giorno vengono prodotti 4000-5000 metri di tessuto adatti ai test", ha affermato il Primo Ministro.

Poi ha spiegato che per profilassi nelle aree ancora non colpite dal coronavirus, dopo le proiezioni di film, le esibizioni e i concerti, dovranno essere eseguite disinfezioni e nelle scuole ogni giorno dovrebbe iniziare con un promemoria sulle precauzioni da prendere.

La Bulgaria affronterà le conseguenze dell'epidemia, ha affermato Borisov.

“Ciò che non abbiamo appena superato, lo supereremo. Panico, isteria, acquisti compulsivi ... C'è cibo. In Bulgaria e in Europa c'è cibo - cibo in scatola, pane, farina - le riserve sono enormi ", ha detto.

Il Primo Ministro si è poi rammaricato in modo alquanto colorito per il fatto che il mondo con ogni probabilità non verrà mai a conoscenza delle origini del virus:

“Abbiamo visto film di Hollywood su questo per così tanti anni. Difficilmente c'è qualcuno che non ne abbia visti almeno una decina di questi film. Mostrano dei bastardi che lo creano, (il virus), poi accidentalmente gli scappa di mano e si diffonde in tutto il mondo. Difficilmente sapremo mai quale bastardo l’abbia fatto adesso. Ma in ogni caso, siamo di fronte alle conseguenze: miliardi, trilioni di perdite”, ha affermato Boyko Borisov.

Attualmente, in Bulgaria sono stati registrati sei casi di coronavirus: due a Sofia, due a Pleven e due a Gabrovo. Nel pomeriggio di mercoledì una paziente di 66 anni ricoverata a Sofia in condizioni critiche è deceduta.