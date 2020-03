Coronavirus, sospetto contagio per una cantante italiana del Teatro Bolshoy

Radio Govorit Moskva con riferimento al portale d'informazione Mash ha comunicato che la mezzosoprano italiana Cecilia Molinari, invitata a partecipare a uno spettacolo al Teatro Bolshoy di Mosca, potrebbe essere stata infettata dal coronavirus.

Cecilia Molinari è partita alla volta di Mosca il 24 febbraio. Il 6 marzo, avrebbe dovuto prendere parte nella produzione del Viaggio a Reims, ma si è ammalata il giorno dell'esibizione.

Gli operatori dell'autorità garante della saluta Rospotrebnadzor hanno fatto un tampone alla cantante per un test, e per ora risulta negativo. L'esibizione è stata rinviata lo stesso giorno in cui la cantante è tornata a casa.

Si chiarisce che non è noto come sia stato possibile ottenere rapidamente i risultati del test.