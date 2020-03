Anche la Slovenia chiude il confine con l'Italia per il coronavirus

Secondo i dati di questa sera, il numero di casi positivi al nuovo coronavirus in Slovenia ha raggiunto 44 persone.

"Il governo ha deciso di preparare la chiusura del confine con l'Italia, come aveva già fatto l'Austria ... Il trasporto di merci non sarà vietato in modo da non causare ulteriori danni all'economia", si legge in un tweet dell'esecutivo sloveno.

PV @sarecmarjan: Naročil sem @MinZdravje in MNZ, naj pripravita vse potrebno za zaprtje meje z Italijo in sicer tako kot je storila Avstrija. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 10, 2020

​"Il confine con l'Italia sarà chiuso non appena le condizioni tecniche e amministrative saranno soddisfatte", ha aggiunto il governo sloveno.

In precedenza le autorità montenegrine avevano imposto limitazioni agli arrivi nel Paese da Italia, Spagna, Corea del Sud, Cina, Iran, così come ai viaggi dei propri concittadini in questi Stati per la diffusione del coronavirus.

Il governo serbo ha limitato gli ingressi da Italia, Cina, Svizzera, Corea del Sud e Iran sempre per il coronavirus.

Le autorità albanesi avevano a loro volta ridotto significativamente i collegamenti aerei e navali con l'Italia. Misura simile era stata presa dal governo spagnolo, che ha sospeso i collegamenti aerei con l'Italia.