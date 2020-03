Governo spagnolo sospende i collegamenti aerei diretti con l'Italia per coronavirus

Le autorità spagnole hanno deciso di chiudere i voli diretti con l'Italia fino alla mezzanotte del prossimo 25 marzo come misura per contenere la diffusione del coronavirus, si legge in un comunicato del governo iberico.

"Sono introdotte misure di emergenza per frenare la diffusione e il rischio di infezione da Covid-19 tramite l'imposizione del divieto di effettuare voli diretti tra la Repubblica italiana e gli aeroporti spagnoli", si afferma nel testo del comunicato.

I voli diretti sono sospesi per tutti gli aeroporti dalla mezzanotte dell'11 marzo fino alla mezzanotte del 25 marzo.

Queste limitazioni non sono valide per i viaggi ufficiali governativi.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute della Spagna, il numero di casi di infezione da coronavirus ha superato 1.200 e circa 30 persone sono decedute.

In Europa Paesi vietano o impongono limitazioni agli arrivi dall'Italia

Le autorità serbe hanno limitato gli ingressi da Italia, Cina, Svizzera, Corea del Sud e Iran a seguito della diffusione del coronavirus, hanno fatto sapere da Belgrado. Le autorità albanesi hanno invece fortemente limitato i collegamenti aerei e navali con l'Italia.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha comunicato la chiusura delle frontiere del Paese per le persone in arrivo dall'Italia senza certificato medico a seguito della diffusione del coronavirus Covid-19.

Tutta l'Italia diventa zona rossa per il coronavirus

Ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l'introduzione di misure ancor più stringenti e forti per contenere la diffusione del coronavirus, che secondo i dati ufficiali registra nel Belpaese 7.985 casi.

Il decreto soprannominato "Io resto a casa" contiene misure che comportano sacrifici per tutti, ma sono necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, un diritto inalienabile di tutti, in particolare per proteggere le persone più fragili dal coronavirus, ovvero gli anziani, che secondo i dati ufficiali, rappresentano la categoria con il tasso di letalità più alto all'infezione del Covid-19.