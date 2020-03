Coronavirus mette a rischio la cerimonia del Fuoco Sacro a Gerusalemme

Le misure prese dalle autorità israeliane per prevenire la diffusione del coronavirus possono far rischiare la cancellazione della cerimonia della discesa del Fuoco Sacro nella chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ha riferito a Sputnik una fonte negli ambienti ecclesiastici.

Secondo l'interlocutore dell'agenzia, nel comando della polizia israeliana oggi doveva svolgersi l'incontro sull'organizzazione della cerimonia della discesa del Fuoco Sacro, a cui partecipano decine di migliaia di pellegrini cristiani provenienti da diversi Paesi, tra cui la Russia. Tuttavia, l'incontro è stato annullato per la minaccia della diffusione del coronavirus. Secondo la fonte, la cerimonia del Fuoco Sacro potrebbe essere vietata in base alle misure adottate per frenare la diffusione di Covid-19.

Come riferito a Sputnik da fonti nella polizia israeliana, non è stata ancora presa una decisione sulla cerimonia della discesa del Fuoco Sacro, che come da tradizione avviene di sabato nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

"Secondo le regole esistenti, gli eventi con almeno 5mila partecipanti sono stati cancellati. Queste restrizioni sono valide fino al 23 marzo, vedremo cosa succederà dopo", ha detto a Sputnik il ​​funzionario della polizia israeliana Michael Ringer.