Ankara promette ritorsioni se Siria violerà il cessate il fuoco

La Turchia "risponderà" se le forze governative siriane violeranno il cessate il fuoco di Idlib, ha avvertito il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu.

Parlando con l'agenzia di stampa turca Anadolu martedì, il ministro degli Esteri ha affermato che il cessate il fuoco aiuterà a proteggere i civili nella provincia siriana controllata dai militanti.

Cavusoglu ha anche commentato la richiesta turca dello spiegamento di sistemi missilistici Patriot statunitensi lungo i confini meridionali del paese. Secondo il ministro degli Esteri, il possesso da parte della Turchia di sistemi missilistici S-400 di fabbricazione russa non è un ostacolo allo schieramento dei Patriot.

Il presidente Trump ha rivelato il 1 marzo di aver parlato con la sua controparte turca della richiesta di Ankara di sistemi missilistici Patriot nel contesto della situazione a Idlib. Martedì scorso, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Turchia, David Satterfield, ha dichiarato che queste discussioni sono ancora in corso.

Commentando i colloqui della Turchia con l'Unione Europea in merito alla nuova escalation in seguito alla crisi di Idlib dopo che Ankara ha avvertito che "milioni" di rifugiati sarebbero stati inviati ai confini della Turchia con l'Europa. Cavusoglu ha suggerito che l'accordo del 2016 tra Ankara e Bruxelles dovrebbe essere rinnovato.

Secondo il diplomatico, la soluzione sarebbe una liberalizzazione del regime dei visti tra UE e Turchia e di lavorare per aggiornare l'unione doganale. Ha promesso che la Turchia sarebbe pronta a lavorare in modo costruttivo con l'UE sulla questione.

In precedenza, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas aveva avvertito la Turchia di non usare la crisi dei migranti come "merce di scambio" nei colloqui con l'Europa, sottolineando che "i negoziati fatti a spese dei più deboli non daranno il risultato desiderato" e sollecitando Ankara ad attenersi alla "sua parte dell'accordo".