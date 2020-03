Coronavirus, “Andate dai malati” - Papa Francesco esorta i sacerdoti

Durante la trasmissione della Santa Messa in diretta sui canali web del Vaticano, Papa Francesco ha riservato delle parole per i malati di coronavirus, esortando i sacerdoti ad andare a portare la forza di Dio e dell’eucaristia ai malati:

"Preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire ed andare dagli ammalati portando la forza della Parola di Dio e l'Eucarestia e accompagnare gli operatori sanitari e i volontari in questo lavoro che stanno facendo".

Ha fatto anche un incoraggiamento agli operatori sanitari e ai volontari che ora stanno facendo il possibile per arginare l’epidemia di Covid-19.

Si tratta delle prime messe “trasmesse in streaming” del Papa, misura adottata proprio a causa della diffusione del coronavirus. Tuttavia domenica mattina si è affacciato a sorpresa in piazza San Pietro per benedire i fedeli nonostante il divieto di assembramenti di folle imposto dal governo.