In India positivo al coronavirus bimbo di 3 anni: era stato in Italia con la famiglia

Il nuovo caso di infezione del bimbo è diventato il 41esimo in India. Tre dei contagiati si sono ripresi e sono stati dimessi dall'ospedale.

Secondo il canale, gli scanner termici all'aeroporto hanno mostrato che il bimbo che è arrivato in India sabato scorso aveva la febbre, dopodiché lui e la sua famiglia sono stati mandati in quarantena e su di loro sono stati eseguiti i test per accertare la presenza del Covid-19. I risultati di oggi hanno confermato la presenza di coronavirus nel bambino.

Ricordiamo che nel corso della giornata odierna, anche in Russia, nella capitale Mosca, sono stati registrati 3 nuovi casi di coronavirus a cittadini russi che nelle ultime settimane erano stati in Italia.