Il migliore amico dell'uomo? Mucca bianca protegge il suo amico umano

Non è chiaro come i due abbiano stretto un legame così profondo e perché la mucca difenda questo umano così tenacemente.

Ma sembra che non solo i cani possono mostrare una profonda devozione per noi umani.

Un video divertente è emerso online in cui una mucca bianca assume il ruolo di guardia del corpo. Nel filmato, il bovino viene visto correre in soccorso del ragazzo quando viene "picchiato" con dei bastoni dai suoi amici, che fanno finta di colpirlo per vedere la reazione della mucca.

L'animale corre per cacciare i malfattori e si mette al fianco della vittima, assicurandosi che nessuno gli faccia del male.