A Mosca registrati 3 nuovi casi di coronavirus: erano stati in Italia

Il Centro operativo per contrastare la diffusione dell'infezione da coronavirus nella Federazione Russa ha accertato 3 nuovi casi nelle ultime 24 ore tra cittadini moscoviti che di recente erano stati in Italia.

"Nell'ultimo giorno in Russia 3 casi di infezione da coronavirus sono stati registrati tra i cittadini russi nella città di Mosca", si afferma nel comunicato.

Secondo l'indagine epidemiologica, tutti i nuovi contagiati avevano visitato l'Italia nelle ultime due settimane. Tutti sono stati ricoverati in isolamento. La positività dei pazienti è stata confermata secondo le procedure del caso.

Sono state identificate le persone con cui i contagiati hanno avuto contatti in Russia, sono in corso lavori per metterle sotto controllo medico, così come si stanno facendo su di loro i test per accertare l'eventuale contagio.

Cittadino russo positivo al coronavirus negli Emirati Arabi

Il coronavirus è stato scoperto in un cittadino russo negli Emirati Arabi Uniti, riferisce il ministero della Salute del Paese arabo.

All'inizio di marzo, è stato riferito che il coronavirus è stato trovato in due russi negli Emirati Arabi, entrambi corridori di una squadra di ciclismo russa.

È stato riferito che negli Emirati Arabi sono stati diagnosticati 14 nuovi casi di infezione da coronavirus, uno dei quali è in russo.

Positiva al coronavirus donna russa tornata da Zurigo

La positività al coronavirus è stato confermata anche ad una residente della regione di Mosca che è ritornata in patria da Zurigo; sono state individuate le persone con cui è entrata in contatto e sono stati fatti i test su 36, che sono in quarantena, hanno riferito a Sputnik al ministero della Salute della regione di Mosca.

"Una donna e la sua famiglia continuano a rimanere in isolamento al reparto di malattie infettive di uno degli ospedali nella regione di Mosca sotto il monitoraggio dei medici. La malattia decorre in forma lieve. Sono fornite le cure terapeutiche. Sono stati individuati i contatti che ha avuto la donna nella regione di Mosca. 36 persone sono state sottoposte al test per il coronavirus".

Il dicastero della Sanità ha aggiunto che tutti i test hanno mostrato esito negativo al contagio. Ciononostante tutti sono stati messi in quarantena e sotto controllo medico.