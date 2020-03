Coronavirus, USA: due membri del Congresso annunciano auto isolamento

Ted Cruz ha affermato di non avere i sintomi della malattia, tuttavia il senatore ha dichiarato di aver parlato brevemente con una persona infetta e di avergli stretto la mano durante una conferenza. Successivamente ha detto che sarebbe rimasto in Texas fino a quando non fossero trascorse due settimane dal momento del contatto.

Anche il rappresentante Paul Gonsar ha annunciato l’autoisolamento, per lo stesso motivo.

Secondo il deputato, sarebbe stato a contatto con una persona infetta da coronavirus per molto tempo e si sarebbe stretto la mano con lui più volte. Gonsar ha affermato che avrebbe trascorso del tempo a casa in Arizona fino a quando non saranno trascorsi 14 giorni dopo il contatto con l'infetto. Ha osservato che né lui né i dipendenti del suo ufficio hanno mostrato sintomi della malattia. Nonostante ciò, per precauzione, chiuderà il suo ufficio a Washington per una settimana.

L'American Conservative Union (ACU) ha riferito che le analisi di un partecipante alla conferenza erano positive al coronavirus. All'evento, che si è tenuto dal 26 al 29 febbraio, hanno partecipato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vicepresidente Michael Pence. La Casa Bianca ha osservato che non ha contattato la persona infetta.

Tuttavia, il capo dell'ACU Matt Schlapp ha ammesso di aver parlato con i malati. Alla fine dell'evento, Schlapp ha stretto la mano a Trump.