Coronavirus: Francia vieta raduni e manifestazioni di oltre 1.000 persone

La Francia ha vietato tutti i raduni di oltre 1.000 persone per far fronte alla diffusione del coronavirus, ufficialmente noto come COVID-19, ha dichiarato domenica il ministro della Sanità Olivier Veran.

Il governo francese in precedenza ha vietato tutti i meeting al coperto di oltre 5.000 persone nel tentativo di contenere la diffusione del virus mortale nel paese. Inoltre, il governo ha anche annullato la mezza maratona di Parigi, così come altri prossimi eventi su larga scala in tutto il paese.

"A livello nazionale, tutti gli eventi con una folla di oltre un migliaio di persone sono vietati", ha detto Veran in una conferenza stampa, trasmessa in diretta dal Palazzo dell'Eliseo su Facebook.

Secondo gli ultimi dati, la Francia ha registrato 1126 casi COVID-19 nel paese, mentre almeno 19 persone sono morte per complicanze dovute al coronavirus.

Su scala globale, il numero di casi di coronavirus ha superato i 110.000, con oltre 90 paesi che hanno riportato infezioni. Inoltre, oltre 3.820 persone sono già morte a causa della malattia, mentre quasi 62.000 si sono completamente riprese.

Il COVID-19 è stato rilevato per la prima volta a Wuhan in Cina alla fine di dicembre e da allora si è diffuso in tutto il mondo. Alla fine di gennaio, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria globale alla luce dell'epidemia.