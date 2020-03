Uomo che ha stretto la mano a Trump ammette di aver avuto contatto con malato da coronavirus

In precedenza era stato riferito che all'evento di Trump era stato presente una persona positiva al coronavirus.

"Ho avuto un contatto molto breve con lui (il contagiato)", ha detto Schlapp domenica su Fox News.

Secondo Schlapp, quella persona non ha partecipato all'evento di sabato quando Trump è intervenuto. In precedenza l'associazione aveva rilasciato una dichiarazione in cui affermava che il contagiato non aveva preso parte affatto agli eventi nella sala principale.

Trump stesso, dopo aver denunciato la presenza di una persona infetta alla manifestazione, ha dichiarato di non essere "per nulla infastidito da questa situazione".

Ha anche assicurato che avrebbe continuato a presenziare comizi dei suoi sostenitori come parte della campagna elettorale, dove si radunano migliaia di persone.