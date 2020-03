In Cina paziente di 100 anni riuscito a guarire dal coronavirus

Si riferisce che un uomo di 100 anni era stato ricoverato all'ospedale di Wuhan il 24 febbraio con la diagnosi di coronavirus. Il paziente soffriva anche di Alzheimer, ipertensione e insufficienza cardiaca.

Dopo 13 giorni di cure, che includevano la somministrazione di farmaci antivirali, medicina tradizionale cinese e trasfusioni di plasma, l'anziano paziente è stato dichiarato sano e dimesso dall'ospedale.

Zero contagi in Cina fuori da Wuhan nell'ultimo giorno

Il comitato per la salute pubblica cinese ha confermato un dato che dà grande speranza per il futuro della lotta contro il Covid-19 e lascia intravvedere la luce in fondo al tunnel.

Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia del nuovo tipo di coronavirus, nella Cina continentale non si sono registrati nuovi casi di contagio al di fuori della provincia dell'Hubei, quella in cui si è originato il nuovo agente patogeno.