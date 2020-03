Esperti svelano quali bevande è meglio non conservare fuori dal frigorifero

Rosa Maria Urdiales, membro della Società spagnola per la sicurezza e la qualità degli alimenti (SESAL), ha svelato quali sono i prodotti alimentari che dovrebbero essere conservati in ogni caso in frigorifero.

Oltre ai latticini, in questa categoria rientrano anche tutti i prodotti utilizzati per sostituirli, come il latte di soia, di mandorle e di riso. Ciò perché anche essi contengono una grande quantità di proteine che, come è noto, favoriscono la crescita dei batteri.

Si raccomanda inoltre di tenere in frigorifero anche le bevande ricche di probiotici, così come quelle fermentate, poiché le basse temperature contribuiscono a rallentare la fermentazione e l'accumulo di diossido di carbonio.

Secondo l'esperta, anche i succhi di frutta, dopo la loro apertura, dovrebbero essere riposti in frigorifero, dove possono essere conservati per massimo cinque giorni, a differenza delle spremute, che possono restarci solo per due prima che vadano a male.

Invece, a differenza di quanto si potrebbe pensare, le bottiglie già aperte di vino o di birra andrebbero mantenute a temperatura ambiente, questo perché l'alcool presente al loro interno svolge di per sé la funzione di conservante.