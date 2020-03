In Russia rilevati 3 nuovi casi di coronavirus: tutti erano stati di recente in Italia

Tre nuovi casi di coronavirus sono stati segnalati in Russia, ha comunicato il centro operativo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Un caso ciascuno è stato rilevato nelle regioni di Kaliningrad, Belgorod e Mosca.

Si evidenzia che tutti i contagiati nelle ultime due settimane hanno viaggiato in Italia.

Tutti sono stati ricoverati in ospedale in isolamento.

"È stata determinata la cerchia di persone con cui sono entrati in contatto nel territorio della Federazione Russa. Si sta lavorando per mettere le persone entrate in contatto sotto controllo medico. Gli esami di laboratorio sono in corso", ha aggiunto il centro operativo.

Complessivamente in Russia sono stati registrati 17 casi di infezione da coronavirus, tra cui 2 cittadini cinesi, 14 cittadini russi tornati dall'Italia e un cittadino italiano.

All'inizio di questa settimana lo stato di massima allerta è stato introdotto a Mosca per la minaccia di diffusione della nuova infezione provocata dal coronavirus Covid-19. I cittadini che hanno fatto ritorno dai Paesi in cui sono registrati casi di infezione sono tenuti a notificarlo alle autorità chiamando un numero speciale. Una volta tornate, queste persone sono obbligate ad osservare un periodo di quarantena domiciliare di due settimane.