Coronavirus, in Cina 0 contagi fuori da Wuhan in 24 ore: è la prima volta

Il comitato per la salute pubblica cinese ha confermato un dato che dà grande speranza per il futuro della lotta contro il Covid-19.

Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia del nuovo tipo di coronavirus, nella Cina continentale non si sono registrati nuovi casi di contagio al di fuori della provincia dell'Hubei, quella in cui si è originato il nuovo agente patogeno.

A riferirlo è il portavoce del comitato nazionale per la salute di Pechino, Mi Feng, spiegando che nelle ultime 24 ore in Cina sono stati rilevati 44 casi di contagio, di cui 41 nell'Hubei e 3 tra Pechino e Gansu, ma in ambedue i casi sono risultati essere 'di importazione':

"Al di fuiori della provincia dell'Hubei sono stati registrati 3 casi di contagio, tutti importati dall'estero. Per la prima volta nel territorio cinese non sono stati segnalati nuovi casi di infezione", ha dichiarato Feng.

Il numero di casi confermati di infezione da coronavirus ha raggiunto quota 80695 in Cina, con 3097 decessi e oltre 57000 guarigioni.