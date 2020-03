Coronavirus, positivo partecipante ad una conferenza con Trump e Pence

Dalla Casa Bianca fanno sapere che il capo di stato americano e il suo vice non avrebbero avuto contatti con l'infetto.

E' stato trovato positivo al coronavirus uno dei partecipanti alla conferenza della Conservative Political Action Conference, alla quale avevano partecipato anche Donald Trump e Mike Pence, rispettivamente presidente e vicepresidente USA.

Secondo la Casa Bianca, che ha voluto immediatamente fare chiarezza sulla vicenda, non esisterebbero prove circa il fatto che Trump o Pence siano entrati in contatto diretto con la persona in questione, notizia confermata anche dagli organizzatori dell'evento

"Il partecipante non ha avuto contatti diretti con il presidente e il vicepresidenti e non è entrato nella sala principale [...] L'amministrazione Trump è al corrente della situazione e ci stiamo tenendo in contatto con tutti i funzionari di stato necessari", si legge nella nota.

La conferenza si è tenuta alla fine del mese di febbraio nello stato americano del Maryland, non lontano dalla capitale Washington.

Stando agli ultimi dati registrati, sono 437 i casi di coronavirus registrati negli Stati Uniti d'America, con tre stati (California, Washington e Florida) che hanno dichiarato l'emergenza