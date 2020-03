Secondo gli esperti oltre un miliardo di smartphone con Android "a rischio"

Oltre un miliardo di smartphone che utilizzano il sistema operativo Android sono potenzialmente vulnerabili agli attacchi degli hacker, segnala il portale Which? con riferimento al relativo studio.

Il discorso riguarda le versioni più vecchie del sistema operativo che non ricevono l'aggiornamento di sicurezza OS 6.0 o quelli più precedenti, come Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) o Gingerbread (2010). Tali dispositivi sono sensibili a vulnerabilità note come Stagefright e Bluefrag, nonché all'attacco del virus chiamato Joker.

Secondo quanto riferito dagli esperti, gli utenti delle versioni di Android precedenti alla 7.0 Nougat 2016 dovrebbero provare ad aggiornare il sistema. Qualora non fosse possibile, i rischi scomparirebbero solo con la sostituzione dello smartphone.