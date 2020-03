Coronavirus, altolà dell' Oms: nessuna garanzia che l'epidemia scompaia con l'arrivo dell'estate

Sono ormai 100 mila i casi al mondo e i casi di contagio diffusi in ogni paese. L'Oms attende i dati di America Latina e Africa per dichiarare la pandemia.

“Non c’è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il coronavirus sparirà come una normale influenza”, ha chiarito il dottor Mike Ryan, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, duranti un briefing giornaliero, deludendo quanti riponevano speranza nella stagione calda per un ritorno alla normalità.

Intanto i casi di contagio aumentano e sono ormai oltre 100 mila le persone positive, 80 mila in Cina e 20 mila nel resto del mondo. Le persone guarite sono 55.671 mila, mentre i decessi registrati sono 3.398, per la maggior parte in Cina.

L'Oms è a un passo dal dichiarare la pandemia. Si attendono i dati di Africa e America Latina per l'ufficializzazione, ma nei fatti si è già alla "fase 6", quella che per l'organizzazione della sanità considera equivalente al periodo pandemico.

Aumentano i casi di contagio in Europa, particolarmente in Spagna, Olanda, Gran Bretagna, Francia e Germania. Questi ultimi due paesi hanno visto un forte incremento dei contagi interni, non più "importati" dall'Italia, ma autoctoni, e hanno ammesso la presenza di focolai propri della malattia.

Intanto in Francia un deputato è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni, mentre in Iran sono morti l’ex vice ministro degli Esteri, Hossein Sheikholeslam, e la deputata Fatemeh Rahbar.

Oms plaude all'Italia

L'Organizzazione Mondiale per la Sanità si è congratulata con l'Italia per la gestione della crisi sanitaria.

Il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un tweet, ha ringraziato il presidente Mattarella e evidenziato le misure adottate

"Il governo italiano ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia #COVID19 e per mitigarne l’impatto sociale ed economico. Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo appello alla nazione ieri. L’Italia sta reagendo energicamente. L’OMS è con voi".

