Coronavirus, Lockheed Martin ha sospeso l'assemblaggio dell'F-35 in Giappone

La società americana Lockheed Martin ha sospeso la produzione del caccia di ultima generazione F-35 in una fabbrica in Giappone a causa della minaccia di coronavirus, secondo quanto afferma il portale Defense One, con riferimento al Vice Ministro della difesa degli Stati Uniti per gli appalti Ellen Lord.

Lockheed Martin produce la maggior parte F-35 in fabbrica in Texas, ma la parte dei caccia, progettati per gli alleati, sta negli stabilimenti in Giappone e in Italia.

"Penso che abbiano deciso di smettere di lavorare per una settimana", cita il portale un rappresentante del Pentagono sulla società giapponese Mitsubishi Heavy Industries. Secondo lei, in una fabbrica italiana a causa di un focolaio di coronavirus i dipendenti sono stati trasferiti in modalità di funzionamento remota.

L'F-35 è stato messo in servizio nel 2015 con molti anni di ritardo. Si prevede che sarà il principale tipo di aereo degli Stati Uniti e di un certo numero di alleati fino alla metà del secolo. La creazione di un aereo è costata circa 1,4 trilioni di dollari, è il più costoso aereo militare nella storia.

Nonostante sia il più costoso aereo fatto nella storia, l'F-35 affronta ancora tutta una serie di problematiche che potrebbero mettere a rischio la vita dei piloti o mettere a repentaglio le missioni. L'imprenditore miliardario Elon Musk ha affermato che l'F-35 all'avanguardia "non avrebbe alcuna possibilità contro" un veicolo aereo senza pilota telecomandato (UAV).

Le autorità cinesi, il 31 dicembre 2019, hanno informato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sull'epidemia di polmonite sconosciuta nella città di Wuhan, nella parte centrale del paese (Provincia di Hubei). Gli esperti hanno stabilito l'agente eziologico della malattia-un nuovo Coronavirus. L'OMS ha riconosciuto lo scoppio di un'emergenza di importanza internazionale e ha dato alla malattia il nome ufficiale-COVID-19.