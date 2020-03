Coronavirus, in Francia mascherine vendute solo su prescrizione medica

Sullo sfondo della situazione del coronavirus, le mascherine in Francia non saranno più disponibili gratuitamente ma saranno vendute su prescrizione medica, ha detto mercoledì la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye.

Le mascherine non saranno più distribuite gratuitamente ai cittadini francesi, ma solo attraverso la prescrizione medica. Questo è quanto affermato da Sibeth Ndiaye, un modo per riuscire a non distribuire più mascherine del necessario e utilizzare i presidi per coloro che ne necessitano.

"Non si deve comprare le maschere, e inoltre non si possono comprare, perché abbiamo dato istruzioni alle farmacie, per diffondere le maschere solo tra medici o su prescrizione medica", dichiara Sibeth Ndiaye durante un'intervista.

Il ne faut pas acheter de masques. Ces derniers sont uniquement pour les personnes atteintes du #coronavirus et le personnel soignant. Nous avons donné des instructions aux pharmacies pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. pic.twitter.com/DbZyJuJoy1 — Sibeth Ndiaye (@SibethNdiaye) March 4, 2020

In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che tutte le scorte di maschere nel paese saranno requisite e saranno distribuite a operatori sanitari o residenti del paese, che hanno contratto la nuova malattia. Secondo gli ultimi dati, il numero di contagi di Coronavirus in Francia è di 212 persone, con 4 vittime.

Le autorità cinesi, il 31 dicembre 2019, hanno informato l'Organizzazione Mondiale della sanità dell'epidemia di polmonite sconosciuta nella città di Wuhan, nella parte centrale del paese (Provincia di Hubei). Gli esperti hanno stabilito che l'agente eziologico della malattia è diventato un nuovo Coronavirus. L'OMS ha riconosciuto lo scoppio di un'emergenza di importanza internazionale e ha dato alla malattia il nome ufficiale, Covid-19.