Paura del coronavirus? Elisabetta II per la prima volta usa i guanti per conferire le medaglie

Secondo alcuni tabloid britannici, la 93enne regnante britannica potrebbe aver preso delle misure precauzionali per evitare il contagio da coronavirus.

Per la prima volta nel suo lungo regno la regina britannica, Elisabetta II, ha utilizzato dei guanti durante una cerimonia di consegna delle medaglie.

A riferirlo è il quotidiano britannico Daily Mail. Stando alle informazioni disponibili, la decisione sarebbe stata motivata dai timori di un possibile contagio da Covid-19 e dalle nefaste conseguenze che la malattia potrebbe avere sulla ormai 93enne regnante.

Un altro tabloid inglese, il The Guardian, ha confermato che a Buckingham Palace si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni in merito, evitando di specificare se l'inconsueta scelta di Elisabetta sia in qualche modo da ascrivere alla diffusione del Covid-19.

Ad oggi, in Gran Bretagna sono stati rilevati 51 casi di contagio da coronavirus cinese e le autorità britanniche hanno alzato il livello di allerta per prevenire l'insorgere di un'epidemia.