Idlib, aereo da combattimento siriano bersagliato da forze armate turche

A riferire la notizia dell'abbattimento dell'aereo da combattimento siriano è l'agenzia di stampa SANA, citando un corrispondente, senza fornire ulteriori informazioni circa lo stato del pilota.

La stessa è stata in seguito confermata tramite l'account ufficiale Twitter del Ministero della Difesa turco, il quale ha reso noto l'abbattimento di un L-39 di Damasco nel corso dell'operazione attualmente in corso in Siria.

Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

Attualmente non è chiaro se il jet F-16 di Ankara, prima di aprire il fuoco, avesse violato lo spazio aereo siriano, e al momento la parte siriana sta conducendo delle indagini in questo senso.

Con questo episodio, sale a tre il numero dei caccia da combattimento siriani abbattuti in tre giorni nella provincia di Idlib.

Domenica, un jet F-16 turco ha illegittimamente fatto la propria comparsa nello spazio aereo di Damasco, distruggendo due aerei, pensando che si trattasse di bombardieri Su-24. In quel caso, i piloti erano riusciti ad estrarsi in tempo e a mettersi in salvo.