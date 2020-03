Tamponi per test coronavirus difettosi – negli Stati Uniti scoppia il caso

Il Dipartimento della salute degli Stati Uniti ha confermato domenica che sta indagando sui difetti di fabbricazione del primo kit di test per il coronavirus distribuiti a livello federale. Alcuni Stati confederati avrebbero iniziato a prodursi i tamponi da sé per sopperire alla mancanza.

Dopo che i primi lotti di tamponi per il test del coronavirus erano risultati inutilizzabili, la Food and Drug Administration (FDA), che opera a livello federale, aveva dichiarato sabato che avrebbe consentito ad alcuni laboratori certificati confederati di utilizzare i test sviluppati a livello locale per avere riscontri più rapidi.

Lo stesso giorno, il Governatore di New York, Andrew Cuomo, dichiarava che lo Stato che egli rappresenta avrebbe immediatamente iniziato a utilizzare i kit di test sviluppati in proprio. Domenica 1.mo marzo, già il primo caso di infezione da coronavirus COVID-19 rilevato a New York.

Il commissario della FDA Stephen Hahn ha dichiarato che "dopo aver appreso della questione del test dai CDC (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie), la FDA ha lavorato con questi ed è giunta alla conclusione che i problemi riscontrati con alcuni componenti dei primi lotti dei test sono dovuti a difetti di fabbricazione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i CDC per risolvere detti difetti di produzione".

Alex Azar, segretario alla salute e ai servizi umani (HHS), nel frattempo dichiarava al media ABC che gli Stati Uniti avrebbero a disposizione “circa 75.000 kit di test e nelle prossime settimana saranno anche molti di più”.

Secondo questi nel Paese ad oggi sarebbero state testate circa 3.600 persone e, citato dalla pubblicazione Reuters: “la FDA ha fiducia nella progettazione e nella produzione del test attuale che continua ad essere distribuito. Questi test hanno superato estese procedure di controllo della qualità".

"I test per il coronavirus non sono ancora disponibili a New York", ha detto la portavoce del Dipartimento della Salute della città. "I kit forniti dal Governo non danno risultati accurati" https://t.co/rtZbCj1jUm — Gog&Magog (@GogMagogtwit) February 28, 2020

​Sempre Reuters riferiva però che già venerdì scorso funzionari della sanità di New York avevano cercato di mettere in funzione i propri kit di test del coronavirus dopo essersi accorti dell’inaffidabilità dei lotti ricevuti dalle autorità federali.