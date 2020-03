Coronavirus, a Wuhan chiude uno degli ospedali temporanei per mancanza di malati

Sullo sfondo della riduzione del numero di contagiati con il nuovo tipo di coronavirus Covid-19, a Wuhan uno degli ospedali temporanei costruiti in tempi record per affrontare l'emergenza sanitaria è stato chiuso, secondo quanto riferito dai media cinesi.

È stato riferito che il 1° marzo 34 pazienti guariti sono stati dimessi dall'ospedale temporaneo nel distretto di Jiaokou e i rimanenti 74 sono stati trasferiti in altre strutture mediche.

Dopo il trasferimento degli ultimi pazienti, l'ospedale è entrato in modalità di riposo e non accetterà più i pazienti.

Nell'ultimo periodo la situazione epidemiologica in Cina nel suo complesso e nella stessa provincia di Hubei, la più colpita dal Covid-19, è leggermente migliorata.

Nelle ultime 24 ore a Wuhan sono stati registrati 193 nuovi casi di infezione e 32 morti, mentre 1.958 persone sono state dimesse dagli ospedali. In totale dall'inizio dell'epidemia a Wuhan, sono stati registrati 49.315 casi di infezione, di cui 21.185 persone sono guarite e dimesse. Attualmente negli ospedali restano 25.903 pazienti, di cui 6.872 in gravi condizioni. Complessivamente 2.227 persone sono decedute in città per il nuovo ceppo di coronavirus.