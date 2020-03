Macron cancella viaggi in Francia a causa del coronavirus

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato i viaggi settimanali programmati in tutto il paese a causa della diffusione del coronavirus.

"Emmanuel Macron ha rinviato i suoi viaggi in programma mercoledì al dipartimento del Gers, nonché un viaggio nella regione metropolitana della Francia giovedì", ha detto il canale citando fonti negli Champs Elysees.

Lunedì l'amministrazione del leader francese ha inviato i suoi piani per la settimana ai giornalisti, dove è prevista una visita nel dipartimento di Gers per il pomeriggio. Allo stesso tempo, non ci sono eventi giovedì nel programma del presidente.

In Francia al momento sono stati registrati 130 casi di coronavirus.

Il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno informato l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) su un focolaio di polmonite sconosciuta nella città di Wuhan nella parte centrale del paese (provincia di Hubei). Gli esperti hanno identificato un nuovo ceppo del coronavirus come causa della malattia. L'OMS ha riconosciuto l'epidemia come un'emergenza d'importanza internazionale e ha dato alla malattia il suo nome ufficiale: COVID-19.

Il numero di infetti nella Cina continentale ha superato le 80.000 persone, 2912 sono morte, quasi 44.500 sono state curate. Secondo gli ultimi dati dell'OMS il virus è stato trovato in 58 paesi, il numero di infetti ha superato le 7000 persone con 104 decessi.