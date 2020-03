Marvel o DC? Meghan Markle cerca ruolo da supereroina per suo ritorno sulle scene

Meghan scalpita per tornare sul set di un cinema, magari da supereroina ma non troppo esposta per evitare di turbare gli spettatori che la vedono ancora come la moglie di un principe.

L’agente di Megan Markle è attivamente impegnato ad Hollywood alla ricerca di un ruolo per la Duchessa del Sussex, lo riporta il Daily Mail.

“Meghan ha pianificato una serie di incontri ad Hollywood”, riferisce una fonte al quotidiano e aggiunge che lei starebbe “cercando un ruolo da supereroina in un film, sia come attrice che come voce fuori campo”.

“Lei è consapevole del fatto che non potrà fare l’attrice protagonista in un film. Le persone non riuscirebbero a superare il fatto che lei è Meghan Markle. Ma è determinata nel voler tornare a recitare e pensa che un grande film possa essere la strada giusta… qualcosa d’importante ma che non espone troppo il suo ruolo”.

È stato ampiamente riferito che la 38enne aveva firmato un contratto come voce fuori campo con la Disney a gennaio, in cambio di una donazione a una organizzazione benefica a favore degli animali selvatici. La Disney detiene i diritti del film sul Pantheon di supereroi e supercriminali della Marvel.

Scarlett Johansson, che interpreta Black Widow nei film Marvel, è l’attrice di Hollywood più pagata degli ultimi due anni. Ha ricevuto circa 56 milioni di USD per il suo ruolo in Endgame e dovrebbe ottenere un assegno a 8 cifre per il prossimo film indipendente Black Widow, che sarà presentato in anteprima ad aprile.

Dopo appena 20 mesi di matrimonio, afflitti da eventi spiacevoli e da una copertura mediatica non favorevole, Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato a gennaio che avrebbero fatto un passo indietro rispetto alla loro posizione di reali.

Meghan e Harry hanno una nuova casa in Canada e sono alla ricerca dell’indipendenza finanziaria. Ufficialmente i loro doveri reali termineranno il 31 marzo prossimo, perderanno i loro titoli e non potranno più ricevere fondi pubblici. Continueranno a usare i titoli di Duca e Duchessa del Sussex, ma non la parola reali nelle loro attività personali.

Il governo canadese si è rifiutato di fornire attività di sicurezza alla coppia al termine del loro status di reali, il che significa che dovranno provvedere con propri fondi se vorranno avere un apparato di sicurezza intorno a loro. In alternativa potranno usare i fondi del ducato di Cornovaglia che appartiene al Principe Carlo, padre di Harry.