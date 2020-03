Erdogan: "Milioni di rifugiati" si sposteranno verso le frontiere UE

La Turchia ha annunciato in precedenza che non avrebbe più trattenuto i migranti ai confini dell’Unione Europea.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che il suo paese non chiuderà i confini con l'UE ai rifugiati siriani.

"Ci chiamano e dicono: chiudete i confini. Ho detto: è troppo tardi. L'Occidente dovrebbe condividere l'onere della responsabilità per i rifugiati. Oggi incontrerò il Primo Ministro della Bulgaria, domani parlerò con il (cancelliere tedesco Angela) Merkel. L'argomento all'ordine del giorno riguarda l'organizzazione di vertici sulla situazione in Siria", ha detto Erdogan, parlando ad Ankara.

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha aggiunto che sono milioni i rifugiati che si sposteranno verso i confini del suo paese con l'UE.

"Milioni di persone si sposteranno verso le frontiere (con i paesi dell'UE). Il periodo di disinteresse unilaterale nei nostri confronti è finito", ha detto Erdogan, parlando ad Ankara aggiungendo a Erdogan.

Dopo l'aggravarsi della situazione ad Idlib, la Turchia ha dichiarato che non sarebbe più stata in grado di frenare i flussi di migranti e rifugiati e ha aperto i suoi confini con l'UE, dopo di che migliaia di migranti hanno attraversato le frontiere. Per tre giorni, le autorità greche hanno impedito circa 20 mila tentativi di violare il confine, dove si trovano centinaia di agenti di polizia e unità dell'esercito greco.

In precedenza, il ministero degli Esteri greco ha dichiarato che la Turchia sta conducendo una campagna di disinformazione e che le notizie di decine di migliaia di migranti che sono entrati in Grecia non sono vere.

Il ministro degli interni turco Süleyman Soylu ha dichiarato domenica che 76.358 migranti hanno attraversato il confine.