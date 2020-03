Coronavirus, in Cina registrato numero più di basso di nuovi casi in 40 giorni

La situazione epidemiologica del coronavirus in Cina sta gradualmente migliorando in quanto il numero totale di casi appena registrati in tutto il paese è il più basso in 40 giorni, secondo le statistiche pubblicate.

Nel corso dell'ultima giornata non sono stati rilevati nuovi casi d'infezione in 25 regioni della Cina, mentre il numero totale di casi registrati in tutto il paese è in assoluto il più basso in 40 giorni, secondo le statistiche pubblicate dalla Commissione Sanitaria della Cina.

Secondo le statistiche il 22 gennaio sono stati identificati 571 casi e il 29 gennaio già nel 1.737, il 1 febbraio c'erano 2590, il 4 febbraio 3.887. Il 12 febbraio, a causa del nuovo metodo di calcolo dei dati statistici, la cifra è salita bruscamente a 15.152 nuovi casi, e successivamente le statistiche ha iniziato a declinare.

Da oltre 13.000 a 5.090 casi, 14 febbraio 2.641 casi, il 20 febbraio 889, il 22 febbraio 648, il 27 febbraio 327 e il 1 marzo solo 202, 193 dei quali nella provincia di Hubei.

Inoltre, domenica sono stati registrati 42 decessi, e tutti nella provincia di Hubei, il centro della diffusione della malattia. Allo stesso tempo, 2.837 persone sono state dimesse dagli ospedali in un solo giorno.

Il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno informato l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) su un focolaio di polmonite sconosciuta nella città di Wuhan nella parte centrale del paese (provincia di Hubei). Gli esperti hanno identificato un nuovo ceppo di coronavirus come responsabile di questa malattia. L'OMS ha riconosciuto l'epidemia come un'emergenza d'importanza internazionale e ha dato alla malattia il suo nome ufficiale, COVID-19.

Il numero di casi confermati di infezione da un coronavirus nella Cina continentale ha raggiunto 80.026 persone, di cui 2.912 sono morte, 44.801 persone sono state curate e dimesse dagli ospedali.