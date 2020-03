Ministero Difesa russo smentisce abbattimento Su-24 russo su Idlib

Il ministero della Difesa della Russia ha definito falsa la notizia sull'abbattimento di un bombardiere Su-24 nello spazio aereo sopra la zona di de-escalation di Idlib.

"Le informazioni riferite dai portali internet dei guerriglieri sul presunto abbattimento di un Su-24 delle forze aeree russe da parte di MANPADS nello spazio aereo sopra la zona di de-escalation di Idlib sono false", ha annunciato il dipartimento militare in una nota.

Il ministero della Difesa russo ha aggiunto che gli aerei russi svolgono normalmente i loro compiti in Siria.

Secondo SANA, un drone turco è stato abbattuto nei cieli di Idlib e nessun aereo siriano è stato danneggiato.

Nel frattempo, il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato che è in corso un'operazione militare contro il regime siriano, aggiungendo che la Turchia non sta cercando un confronto militare con la Russia in Siria.