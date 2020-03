Arresto dipendenti Sputnik Turchia è grave violazione dei diritti dei giornalisti - Mosca

Sabato sera, la direttrice di Sputnik ed Rt Margarita Simonyan ha riferito che le case di tre membri dello staff dello Sputnik in Turchia ad Ankara sono state assalite da folle inferocite. Successivamente ha dichiarato che sono stati persi i contatti con i giornalisti dopo che si erano recati dalla polizia per denunciare l'aggressione.

L'aggressione ai dipendenti della redazione turca di Sputnik e il loro arresto da parte della polizia è una grave violazione dei loro diritti di giornalisti, ha affermato il ministero degli Esteri russo.

Dopo aver confermato che è stato impossibile entrare in comunicazione con i tre impiegati di Sputnik Turchia da quando si sono recati dalla polizia, Mosca ha invitato Ankara a intervenire per risolvere la situazione e di agire per garantire la sicurezza dei rappresentanti dei media russi nel paese.

"I giornalisti sono stati minacciati di violenza fisica, gli è stato detto d'interrompere le loro attività professionali. Secondo le informazioni disponibili, i dipendenti sono in detenzione presso le forze dell'ordine turche. La situazione è complicata dal fatto che non è possibile stabilire un contatto con loro", ha detto il ministero.

I commenti del Ministero degli Esteri sono stati ripresi in una dichiarazione del servizio stampa dell'Agenzia d'informazione Rossiya Segodnya, società alla quale appartiene di Sputnik.

"Consideriamo questo (avvenimento) una grave violazione della libertà di parola, persecuzione di persone per aver svolto onestamente il loro lavoro. Chiediamo sicurezza e l'immediato rilascio dei nostri dipendenti", ha dichiarato l'agenzia di stampa Rossiya Segodnya in una nota.

L'agenzia di stampa ha promesso di fare appello alle Nazioni Unite, all'Organizzazione per la sicurezza e alla cooperazione in Europa e all'UNESCO in relazione alla situazione.

In precedenza, i senatori russi Oleg Morozov e Konstantin Kosachev hanno invitato la Turchia ad adottare misure per perseguire le persone che hanno molestato i dipendenti di Sputnik Turchia e hanno avvertito che la Russia avrebbe risposto. "Qualsiasi altro scenario di azioni da parte delle autorità porterà a un'ulteriore complicazione delle relazioni bilaterali", ha affermato Kosachev.

Domenica, Harlem Desir, rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media, ha condannato le aggressioni e le minacce contro i giornalisti dell'agenzia russa Sputnik in Turchia.

"Condanno il tentativo di aggressione e le minacce contro i tre giornalisti di Sputnik Turchia presso le loro abitazioni la scorsa notte. Sono anche preoccupato che oggi siano stati arrestati a causa di un articolo. Esorto le autorità a garantire la sicurezza dei giornalisti stranieri", ha scritto Desir su Twitter.

L'aggressione e l'arresto

Sempre domenica, Sputnik Turchia ha confermato che i suoi dipendenti continuano a ricevere minacce sui social media dopo l'aggressione di sabato sera alle case di tre giornalisti da parte di folle organizzate.