Presidente afgano nega l'impegno di liberare 5.000 prigionieri talebani prima dei negoziati

Il presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, ha negato di essersi impegnato a liberare 5.000 prigionieri talebani prima dell'inizio dei negoziati tra gli afghani.

"Questo potrebbe far parte dei negoziati tra gli afghani, ma non può essere un prerequisito per questi colloqui", ha affermato Ghani, citato dal canale Ariana News, durante una conferenza stampa tenutasi il 1 ° marzo.

Nel frattempo, uno dei punti dell'accordo siglato il 29 febbraio a Doha da rappresentanti degli Stati Uniti e dei Talebani sottolinea che "fino a cinquemila prigionieri dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, non riconosciuto dagli Stati Uniti come Stato, e fino a mille 1.000 prigionieri dall'altra parte saranno rilasciati entro il 10 marzo 2020, il primo giorno dei negoziati interfgani ".

Secondo il presidente, tra gli afgani c'è consenso per raggiungere la pace, ma non a questo prezzo, cosa che deve essere concordata in una discussione.

Ghani ha affermato che sono già in corso consultazioni per costituire un gruppo di negoziatori e ha espresso la fiducia che la sua formazione sarà completata nei prossimi nove giorni.

L'accordo USA-talebani

L'accordo per portare la pace in Afghanistan dopo 19 anni di conflitto armato tra Stati Uniti e i talebani è stato firmato nella capitale del Qatar dall'inviato americano per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, e dal capo dell'ufficio politico del movimento radicale, il Mullah Abdul Ghani Baradar, alla presenza di rappresentanti di oltre 30 paesi.

Il documento prevede un taglio nel contingente militare americano in Afghanistan fino a 8.600 truppe in 135 giorni e il totale ritiro delle forze statunitensi e della NATO entro 14 mesi, se i talebani si asterranno dalla violenza.