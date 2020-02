Negli Usa confermato primo decesso per coronavirus

In precedenza le autorità sanitarie statunitensi avevano segnalato che a 3 persone era stato diagnosticato il nuovo coronavirus Covid-19: nel nord della California, nello Stato di Washington e nell'Oregon.

Una persona è morta a seguito dell'infezione di Covid-19 nello Stato di Washington, hanno confermato i funzionari sanitari locali. Si tratta del primo decesso confermato ufficialmente nel Paese.

Non sono stati forniti dettagli sulla vittima.

In precedenza funzionari della Sanità in California, Washington ed Oregon avevano confermato il contagio di 3 persone con il Covid-19, secondo Associated Press.

Secondo le autorità, in base a quanto riportato da Ap, i pazienti non avevano viaggiato di recente all'estero o non avevano avuto contatti con viaggiatori o persone infette.