Preghiere e amuleti possono difenderci dal coronavirus? Interviene Oms

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) esorta a non fare affidamento su amuleti e preghiere per proteggersi dal coronavirus, ha dichiarato a Sputnik il ​​rappresentante ufficiale dell'Oms Tarik Jasarevic.

"Non è supportato da prove", ha affermato, rispondendo alla domanda se preghiere o amuleti possono proteggere o guarire una persona dal nuovo coronavirus.

Secondo le raccomandazioni dell'Oms, il modo migliore per prevenire la diffusione del virus e proteggersi dalla malattia è mantenere l'igiene. In particolare serve lavarsi regolarmente le mani ed usare gel contenenti alcol. Inoltre, quando si tossisce e si starnutisce, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o piegando il gomito, quindi gettare immediatamente il fazzoletto in un cestino dell'immondizia con coperchio, lavare le mani con acqua e sapone.

Se possibile, non toccare gli occhi, la bocca e il naso e tenersi ad almeno 1 metro di distanza dalle persone soprattutto se hanno la tosse, il naso che cola e la febbre. In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, bisogna recarsi dal medico il prima possibile.