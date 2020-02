A Mosca iniziato corteo in ricordo di Boris Nemtsov

Una manifestazione per ricordare il politico Boris Nemtsov, ucciso nel febbraio 2015, è iniziata in centro a Mosca, segnala il corrispondente di Sputnik.

In precedenza il presidente del distretto municipale Krasnoselsky Ilya Yashin aveva riferito sui social network che le autorità della capitale russa avevano dato l'autorizzazione per lo svolgimento di un corteo in memoria di Nemtsov nella giornata di sabato 29 febbraio.

Come scritto dagli organizzatori nella richiesta per far svolgere la manifestazione, l'evento dovrebbe tener conto la presenza di 30mila persone. Le autorità del comune di Mosca hanno avvisato che le vie dove si snoderà il corteo resteranno chiuse al traffico.

I manifestanti sventolano bandiere della Russia e di partito, inoltre alcuni mostrano cartelli con ritratti di Nemtsov, intonando slogan.

Sono stati segnalati metal detector attorno alla piazza da dove prende il via il corteo.

Circa ottomila persone si sono radunate per ricordare Boris Nemtsov, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della sede del ministero degli Interni della capitale.

"A Mosca è iniziato un evento pubblico autorizzato dalle autorità, a cui prendono parte circa 8mila persone", si afferma nella nota.

Boris Nemtsov: dal governo all'opposizione

Nemtsov ha ricoperto numerosi incarichi importanti nel governo russo negli anni '90, all'inizio del 2000 è passato all'opposizione. È stato ucciso il 27 febbraio 2015 intorno a mezzanotte sul ponte Bolshoi Moskvoretsky, nel centro della capitale. Nel luglio 2017 i cinque autori dell'omicidio sono stati condannati con pene da 11 a 20 anni di reclusione.